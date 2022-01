Glück im Unglück für die Bewohner einer Wohnung in der Neustadt: Sie konnten sich vor einem Feuer rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Gegen 0.10 Uhr begannen die Rauchmelder in einer Wohnung in der Steinwegpassage zu schrillen. Nachbarn, die Qualm aus einer der Wohnungen entdeckten, wählten sofort den Notruf der Feuerwehr. Die rückte mit einem Löschzug, einem Rettungswagen und dem Notarzt an.

Feuer in Hamburg: Rettungsdienst untersucht Bewohner

Noch vor Eintreffen der Retter hatten sich zwei Bewohner selbstständig aus dem verqualmten Zimmer gerettet und waren auf die Straße gelaufen.

Sie blieben unverletzt und wurden vorsorglich vom Rettungsdienst untersucht. Den Brand hatte die Feuerwehr rasch unter Kontrolle – in einem der Zimmer hatte sich eine Bettdecke entzündet.