Unfalldrama in Hamburg – Mädchen (4) von Auto erfasst und schwer verletzt

In Neugraben-Fischbek ist es am Donnerstagabend zu einem folgenschweren Unfall gekommen. Ein 4-jähriges Mädchen wurde von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Ein Notarzt versorgte das Kind und transportierte es in eine Klinik.

Der Unfall ereignete sich gegen 18.55 Uhr in der Straße Am Neugrabener Bahnhof. Hier war das Mädchen laut Polizei unvermittelt auf die Straße gelaufen. Der Fahrer (50) eines Dacia schaffte es nicht zu bremsen und erfasste die Vierjährige mit seinem Wagen. Die Feuerwehr rückte mit einem Rettungswagen und dem Notarzt an.

Notarzt versorgt 4-jähriges Unfallopfer

Das Mädchen, das nicht ansprechbar war, wurde von den Rettungskräften stabilisiert. Danach kam es mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Lebensgefahr besteht laut Polizei aber nicht. Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen aufgenommen.