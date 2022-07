Unfall unter Drogen: Autofahrer lässt schwer verletzten Freund zurück

Bei einem Unfall in Wilhelmsburg hat es am Freitagabend zwei schwer verletzte Personen gegeben. Eine von ihnen schwebt in Lebensgefahr. Ein junger Autofahrer war von der Straße abgekommen und ist mit seinem Wagen gegen einen massiven Stromkasten gekracht.

Der Unfall passierte gegen 20 Uhr in der Straße bei der Wollkämmerei. Hier war ein 22-Jähriger mit seinem Beifahrer (39) in einem VW Passat unterwegs.

In einer leichten Kurve habe der Fahrer laut Polizei die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er sei zunächst gegen einen Stromkasten und dann gegen ein Steuerhaus der Hochbahn gekracht.

In Hamburg: Unfall unter Drogen- und Alkoholeinfluss

Dann passiert das Unfassbare: Der schwer verletzte Fahrer lässt seinen Freund eingeklemmt im Auto zurück und versucht zu flüchten. Nach etwa 500 Meter bricht er zusammen.

Ein Notarzt und Sanitäter versorgen ihn und den lebensgefährlich verletzten 39-Jährigen. Danach kommen beide in eine Klinik. Wegen des Verdacht des Fahren unter Drogen und Alkoholeinfluss wurde bei dem Fahrer eine Blutprobe angeordnet.