AMG-Unfall: Motor schlittert brennend 100 Meter über Autobahn – Insassen flüchtig

Ein Verkehrsunfall auf der Autobahn 255 hat am Sonntagmittag in Hamburg zu einer Vollsperrung in Höhe der Anschlussstelle Veddel in Richtung Süden geführt. Zwei Männer flüchteten. Mehrere Rettungswagen rückten an, ein Rettungshubschrauber landete.

Gegen 12.35 Uhr kam es zu einem folgenschweren Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Die Ursache steht zur Stunde noch nicht fest. Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass der Motorblock eines Mercedes AMG herausgerissen wurde und brennend 100 Meter weit über die Fahrbahnen schlitterte.

Unfall auf A55 in Hamburg: Motorblock schleudert brennend über die Fahrbahn

Die zwei Insassen flüchteten im Anschluss an den Crash. Von ihnen fehlt bislang jede Spur. Die drei weiteren Autos wurden beschädigt, fünf Insassen, darunter zwei Kinder erlitten einen Schock und wurden vom Rettungsdienst betreut. Weil zunächst nicht klar war, ob es auch Schwerverletzte gegeben hat, landete vorsorglich ein Rettungshubschrauber.

Die Autobahn wurde in Richtung Süden voll gesperrt. Trümmerteile hatten sich über alle Fahrspuren verteilt. Erst gegen 14 Uhr konnte eine Fahrspur wieder freigegeben werden. erst gegen 16.20 Uhr wurden alle Fahrstreifen wieder freigegeben.

Bei den flüchtigen Insassen aus dem Mercedes soll es sich um Männer mit ostreupäischen Erscheiningsbild handeln. Beide sollen ca 1,80 Meter groß sein. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an Tel. 4286 54961.