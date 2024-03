Unfall nach wilder Verfolgungsjagd mit Polizei – Rätsel um BMW-Fahrer

Eine halsbrecherische Verfolgungsjagd mit der Polizei durch Heimfeld endete am Samstagabend mit einem Unfall im Stadtteil Bostelbek. Ein mit vier Personen besetzter BMW war vor einer Polizeikontrolle geflüchtet, verunglückte aber kurz darauf am Straßenrand. Am Steuer gesessen haben wollte hinterher aber niemand …

Laut Polizei wollte die Besatzung eines Streifenwagens einen BMW mit vier Insassen am Moorburger Bogen kontrollieren. Anstatt jedoch anzuhalten, beschleunigte der Fahrer des BMWs. Die Verfolgungsjagd, an der mehrere zur Unterstützung herbeigerufene Polizeiwagen beteiligt waren, endete schließlich im Stadtteil Bostelbeck.

BMW-Insassen flüchten, können kurz darauf aber gestellt werden

Hier sei der BMW laut Polizei „am Straßenrand verunfallt“. Die Insassen flüchteten zunächst, konnten aber kurz darauf von den Beamten eingeholt und gestellt werden. Alle waren unverletzt. Gefahren sein wollte aber auf Nachfrage hin keiner von ihnen. Das Auto wurde sichergestellt, die Polizei ermittelt.