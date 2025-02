Unfall mit Streifenwagen: Polizisten verunglücken auf Fahrt zu Massenschlägerei

Aus einer Sportsbar in Hamburg-Wilstorf meldet ein Anrufer eine bedrohliche Situation, eine Massenschlägerei bahne sich an. Sofort macht sich eine Streifenwagenbesatzung auf den Weg – doch in einer Kurve bauen die Beamten einen Unfall.

Der Notruf ging kurz nach 19 Uhr ein: Der Anrufer meldete, etwa zehn Personen vor einer Sportsbar an der Straße Reeseberg wollten ihn schlagen.

Mit Sonderrechten – also Blaulicht und Martinshorn – rückten die Beamten im Streifenwagen an. Doch kurz vor der Sportsbar prallte das Fahrzeug in einer Kurve gegen ein Gitter am Straßenrand. Ob ein Fahrfehler oder Straßenglätte die Ursache waren, konnte der Lagedienst zunächst nicht sagen.

Polizisten bleiben nach Crash unverletzt

Die Polizisten blieben unverletzt, am Wagen jedoch entstand ein hoher Sachschaden. Weitere Einsatzkräfte kamen hinzu. Mittlerweile hatten sich vor der Bar etwa 25 Leute versammelt.

Laut Polizei war es zwischen zwei Gruppen zu „gegenseitigen Körperverletzungen“ gekommen – eine Massenschlägerei. Die Polizisten erteilten den Männern Platzverweise. Gegen 19.30 Uhr hatte sich die Situation beruhigt.

In der Zwischenzeit kümmerte sich die Feuerwehr um den Unfallwagen. Die Kräfte streuten ausgelaufene Betriebsstoffe ab und klemmten die Batterie ab. (tst)