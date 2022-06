Unfall mit Harley Davidson – Biker schwer verletzt

Bei einem Unfall in Poppenbüttel ist ein Motorradfahrer am Donnerstagmorgen schwer verletzt worden. Eine Autofahrerin hatte ihn beim Spurwechsel übersehen und gerammt. Ein Notarzt rückte an, um den Verletzten zu versorgen.

Zu dem Unfall kam es laut Polizei gegen 6 Uhr auf dem Poppenbütteler Weg, wo eine 38-Jährige in ihrem VW-Mulitvan unterwegs war. In Höhe der Hausnummer 140 Uhr wollte sie offenbar die Fahrspur wechseln und nahm dabei einen neben ihr fahrenden Harley-Fahrer (47) nicht wahr.

Harley-Fahrer bei Unfall in Poppenbüttel schwer verletzt

Dabei kam es zur Kollision, der Biker stürzte und zog sich laut Polizei schwere Arm- und Kopfverletzungen zu. Er wurde von einem Notarzt versorgt und kam dann in eine Klinik. Lebensgefahr besteht aber nicht. Die Unfallstelle wurde für die Dauer der Rettungsarbeiten voll gesperrt.