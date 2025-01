Fähr-Drama auf der Elbe: Viele Verletzte – Mann in Lebensgefahr!

Im Hamburger Hafen kam es am Montagmorgen zu einem schweren Schiffsunfall. Eine Hadag-Fähre kollidierte bei dichtem Nebel mit einem Schleppverband. Zwölf Personen wurden verletzt, ein Mann schwebt in Lebensgefahr.

Der Unfall ereignete sich um 6.45 Uhr in Höhe der Van-der-Smissen-Straße am Fähranleger Dockland. Nach ersten Ermittlungen war die Fähre aus Richtung Finkenwerder kommend mit 25 Personen an Bord unterwegs, als sie beim Abbiegen mit einem Schleppverband kollidierte, der die Norderelbe in Richtung Finkenwerder befuhr.

Die beschädigte Hadag-Fähre steht am Anleger Dockland. picture alliance/dpa | Jonas Walzberg Die beschädigte Hadag-Fähre steht am Anleger Dockland.

Durch die Kollision erlitt die Fähre seitlich erhebliche Schäden. Scheiben gingen zu Bruch und Teile der Innenausstattung wurden zerstört. Laut Polizei traten jedoch keine Betriebsstoffe aus. Der Anleger Dockland wurde für die Rettungsarbeiten gesperrt, der übrige Fährbetrieb blieb unbeeinträchtigt.

Ein Großaufgebot der Feuerwehr mit 50 Einsatzkräften war vor Ort, um die Verletzten zu versorgen. Mehrere Personen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Ein Mann erlitt bei der Kollision lebensbedrohliche

Verletzungen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (ng/sp)