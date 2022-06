Unfall mit Carsharing-BMW: Fahrer flüchtet – Polizei ermittelt

Nach einem Unfall mit einem Carsharing-Auto am Nettelnburger Landweg in Bergedorf sucht die Hamburger Polizei nach dem Fahrer des Leihwagens. Der war nach dem Vorfall am späten Mittwochabend abgehauen.

Zeugen meldeten gegen 23.30 Uhr einen dunkelgrauen BMW, der am Deichabhang steht. Als die Kräfte der Feuerwehr eintrafen, fanden sie zwar das Auto, vom Fahrer allerdings fehle jede Spur. Auch mögliche weitere Insassen waren verschwunden.

Hamburg: Unfall mit Carsharing-BMW – Fahrer flüchtet

Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Möglich ist, dass der Fahrer des Leihwagens aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle verlor links von der Straße abkam und am Deich zum Stehen kam.

Ob es um Polizei-Razzien, Großbrände, Sturmfluten oder schwere Unfälle auf den Autobahnen geht: Polizei und Feuerwehr sind in Hamburg und im Umland rund um die Uhr im Einsatz. Die MOPO-Reporter behalten für Sie den Überblick und liefern Ihnen die wichtigsten Blaulicht-Meldungen von Montag bis Samstag bequem per Mail ins Postfach. Hier klicken und die MOPO Blaulicht-News kostenlos abonnieren.

Die Polizei ließ den Wagen abschleppen. Die Beamten werden nun den Fahrer mittels der beim Carsharing-Anbieter hinterlegten Halterdaten ermitteln. (dg)