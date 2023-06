Taxi crasht in Gegenverkehr – Trümmerfeld mitten in Hamburg

Crash in Rotherbaum! Am späten Donnerstagabend verlor ein Taxifahrer die Kontrolle über seinen Wagen und geriet in den Gegenverkehr. Auf der Straße entstand ein Trümmerfeld.

Der Unfall ereignete sich um 23.34 Uhr auf der Edmund-Siemers-Allee. Wie ein Polizeisprecher der MOPO sagte, fuhr der 68-jährige Fahrers eines Taxis (Baujahr 1954) stadteinwärts und verlor dann bei der Einmündung zur Grindelallee nach ersten Erkenntnissen durch eine Erkrankung die Kontrolle über sein Auto.

Rotherbaum: Taxifahrer crasht in Gegenverkehr

Zum Zeitpunkt des Unfalls war neben dem Taxifahrer ein Fahrgast im Auto. Der Wagen überfuhr eine Verkehrsinsel und mehrere Spuren im Gegenverkehr. Dort kollidierte er mit einem BMW und einem VW. Der BMW wiederum stieß mit einem Skoda zusammen.

Das Taxi kam dann am Fahrbandrand zum Stehen. Laut dem Polizeisprecher ist es bei dem Taxi, dem BMW und dem VW zu einem „erheblichen Sachschaden“ gekommen, der Skoda sei nur leicht beschädigt worden. Genauere Angaben zur Höhe des Sachschadens liegen laut dem Sprecher noch nicht vor.

Der Taxifahrer war beim Eintreffen der Einsatzkräfte nur bedingt ansprechbar und klagte über Schmerzen in der Brust. Er wurde von einem Notarzt behandelt und ins UKE gebracht. Auch der VW-Fahrer wurde ins UKE gefahren. Beide Männer wurden nach der stationären Behandlung aber wieder entlassen. Der Fahrgast und der BMW-Fahrer erlitten einen Schock. Der Skoda-Fahrer blieb unverletzt.

Während des Einsatzes ist die Fahrbahn stadtauswärts gesperrt worden. Die Stadtreinigung hat ausgelaufene Betriebsstoffe aufgenommen. Die Straße wurde um 1.55 Uhr wieder freigegeben. (elu)