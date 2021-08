Ein Linienbus und ein Kleinwagen sind am Donnerstagmittag am Steintorplatz direkt am Hamburger Hauptbahnhof kollidiert. Zwei Personen wurden dabei verletzt.

Nach Angaben der Polizei kollidierten ein Smart und der Linienbus gegen 13 Uhr an der Steintorbrücke. Der Smart sei demnach aus der Kirchenallee gekommen, kreuzte den Steintorplatz – und knallte dabei in den Bus.

Hamburg: Zwei Personen bei Bus-Unfall verletzt

Weshalb es zur Kollision kam, blieb nach Polizeiangaben zunächst ungeklärt. Ein 56-jähriger Fahrgast verletzte sich bei dem Unfall an der Schulter. Auch ein Passant wurde bei dem Unfall verletzt. Beide kamen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Zuerst hatte das „Abendblatt“ berichtet. (fbo)