Unfall in Hamburger City: Vater mit Kind auf Mönckebergstraße von HVV-Bus erfasst

Dramatischer Moment in der Hamburger City: Auf der Mönckebergstraße ist am Donnerstagnachmittag ein Mann mit einem Kind offenbar unvermittelt auf die Straße getreten und von einem Linienbus erfasst worden. Beide wurden glücklicherweise nur leicht verletzt.

Wie die MOPO erfuhr, ereignete sich der Unfall gegen 13.20 Uhr. In Höhe des Mönckebrunnen sei der Vater mit seiner Tochter an der Hand unvermittelt auf die Straße gelaufen um diese zu überqueren. Dabei soll der Mann in Richtung Rathaus geblickt und so den Bus übersehen haben, der aus Richtung Hauptbahnhof heranrollte.

Trotz einer Notbremsung erfasste der Bus den Mann. Dieser stürzte, dabei riss er seine Tochter mit zu Boden. Wie die Polizei bestätigte, hatten beide großes Glück und trugen nur leichte Verletzungen davon. Sie wurden vom Rettungsdienst versorgt.

Die Mönckebergstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt. Dadurch kam es zu Verspätungen im Busverkehr.