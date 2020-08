Unfall in Hamburg: VW-Bus nimmt Rollerfahrer die Vorfahrt – schwer verletzt

Eidelstedt -

Bei einem Unfall an der Kreuzung Alpenrosenweg/Redingskamp ist ein Rollerfahrer von einem VW-Bus erfasst und schwer verletzt worden. Er kam in ein Krankenhaus.

Nach ersten Informationen soll der VW-Fahrer am Freitagvormittag die Vorfahrt des Rollers missachtet haben. Dessen Fahrer krachte in die rechte Seite des Busses und blieb im Anschluss am Boden liegen. Der Roller wurde schwer beschädigt.

Hamburg: Rollerfahrer von VW Bus erfasst – Krankenhaus

Während der Fahrer in eine Klinik gebracht wurde, kam sein Roller zur Verwahrstelle an die Halskestraße (Billbrook). Die Polizei sperrte für die Tatortarbeit die Straße und befragte Zeugen. Der Verkehrsunfalldienst ermittelt. (dg)