Unfall in Hamburg: Mehrere Polizisten verletzt

Bei einem Unfall in Lohbrügge sind am Dienstagnachmittag vier Polizisten verletzt worden. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht.

Wie ein Polizei-Sprecher der MOPO sagte, ereignete sich der Unfall um 14.41 Uhr. Auf der Straße Weberade fuhr ein VW Touran aus bislang unbekannter Ursache auf einen geparkten Polizei-Transporter auf.

In diesem saßen vier Polizisten, die durch den Unfall verletzt wurden. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht. Der Verkehrsunfalldienst ermittelt zurzeit noch. Weitere Informationen liegen noch nicht vor. (elu)