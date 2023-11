Schwerer Unfall an Kreuzung in Hamburg: SUV kippt um

Ein aufsehenerregender Unfall hat sich am frühen Donnerstagabend in Bergedorf ereignet: Der Fahrer eines SUVs krachte auf einer Kreuzung in eine Ampel – und kippte in seinem Wagen zur Seite.

Um 18.30 Uhr fuhr der Mann mit seinem schwarzen BMW X5 vom Sander Damm in die Kreuzung rein und wollte links auf die Kurt-A.-Körber-Chaussee abbiegen.

Bergedorf: SUV-Fahrer kracht in eine Ampel – und kippt um

Dabei fuhr er laut der Hamburger Polizei allerdings mitten in eine Verkehrsinsel, die im Kreuzungsbereich steht, und krachte anschließend gegen die dort verankerte Ampel. Der Wagen kippte zur Seite.

Die alarmierten Einsatzkräfte sperrten daraufhin die Kreuzung für den Verkehr und kümmerten sich um den BMW-Fahrer. Dieser hatte Glück im Unglück: Er wurde laut eines Sprechers leicht verletzt und musste nicht ins Krankenhaus. Sonst war niemand an dem Unfall beteiligt. (aba)