Unfall in Hamburg: Rettungsdienst betreut sieben Betroffene

In Finkenwerder hat es am Samstagmittag einen Verkehrsunfall gegeben, an dem zwei Fahrzeuge beteiligt waren. Die Autos waren offenbar voll besetzt – Feuerwehrkräfte versorgten sieben betroffene Insassen.

Laut Feuerwehr wurden die Rettungskräfte gegen 12.15 Uhr zum Osterfelddeich/Ecke Auer Hauptdeich gerufen. Es wurden ein Verkehrsunfall und ein brennendes Auto gemeldet, sagte ein Feuerwehrsprecher zur MOPO. Laut Polizei waren in dem Einmündungsbereich zwei Autos ineinander gekracht.

„Auto soll brennen“ so der Notruf

Wie es zum Unfall kam, war am Samstagabend noch unklar. Sieben betroffene Personen wurden vom Rettungsdienst versorgt. Niemand musste jedoch in die Klinik gebracht werden. Dass ein Auto brannte, bestätigte sich nicht – ausgelaufenes Kühlwasser hatte für Dampf gesorgt. Die Polizei sperrte den Bereich um die Unglücksstelle und ermittelt nun die Unfallursache.