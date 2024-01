Radfahrer in Lebensgefahr: Autofahrer verursacht schweren Unfall in Hamburgs Westen

Ein Verkehrsunfall hat am Mittwochmorgen für einen Stau in Altona-Altstadt gesorgt. Ein Fahrradfahrer wurde beim Überqueren der Straße von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt. Er kam mit dem Notarzt in eine Klinik.

Zu dem Unfall kam es gegen 8.40 Uhr in der Königstraße Ecke Kirchenstraße. In diesem Bereich werden momentan umfangreiche Straßenbaumaßnahmen durchgeführt.

Die Unfallstelle an der Königstraße. hfr Die Unfallstelle an der Königstraße.

Radfahrer notoperiert

Ein 59 Jahre alter Autofahrer, der in Richtung Max-Brauer-Allee unterwegs war, hatte den Radfahrer offenbar übersehen, als er die Straße überquerte, und mit seinem Pkw erfasst. Das Unfallopfer wurde bei dem Crash lebensbedrohlich an Kopf, Rücken und Beinen verletzt und musste im Krankenhaus notoperiert werden.

Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen übernommen. Es kam im Bereich den Unfallort zu umfangreichen Verkehrsbehinderungen.