Schwerer Unfall in Billstedt: Am Montagabend ist dort ein Motorradfahrer mit einem VW zusammengekracht. Der Kradfahrer schwebt in Lebensgefahr.

Wie die Polizei der MOPO bestätigte, ereignete sich der Unfall gegen 20 Uhr auf der Kreuzung Möllner Landstraße und Merkenstraße.

Hamburg: Motorradfahrer schwebt nach Unfall in Lebensgefahr

Ersten Informationen eines Reporters vor Ort zufolge schleuderte der Motorradfahrer bei dem Unfall über den Asphalt und blieb am Kantstein liegen. Eine Passantin und der Reporter leisteten erste Hilfe, ehe die Rettungskräfte eintrafen. Der Mann schwebt derzeit in Lebensgefahr.

Die zwei Insassen des VWs sollen unverletzt geblieben sein.

Zum Unfallhergang ist zur Stunde noch nichts bekannt, der Unfalldienst der Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.