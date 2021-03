Unfall in Hamburg: Mann stürzt von Balkon mehrere Meter in die Tiefe

Rahlstedt -

Schwerer Unfall in Hamburg: Ein Mann ist am Samstagmittag vom Balkon im zweiten Stock gestürzt und mehrere Meter in die Tiefe auf die Nachbarsterrasse gefallen.

Der Mann war ansprechbar, als Feuerwehr-Sanitäter ihn versorgten, litt aber unter großen Schmerzen. Ein Notarzt wurde per Helikopter an die Unfallstelle gebracht. Dann ging es per Rettungswagen in ein nahes Krankenhaus.

Hamburg: Mann stürzt von Balkon mehrere Meter in die Tiefe

Die Lebenspartnerin, die gerade vom Einkaufen kam, stand unter Schock. Das gemeinsame Kind kam in die Obhut von Nachbarn. Auch der Vater des Gestürzten war vor Ort, stand seiner Schwiegertochter bei.

Die Partnerin und der Vater des Gestürzten im Gespräch mit einer Polizistin.

Die Polizei geht von einem Unfall aus.

Ein Indiz dafür: Die Blechverkleidung des Balkons war gerissen. Möglich, dass das Material unter der Last des Mannes nachgab. Ermittlungen der Polizei zum Unfallhergang dauern an.