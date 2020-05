Unfall in Hamburg: Mann stürzt mehrere Meter tief – schwere Verletzungen

Altstadt -

Schlimmer Unfall in Hamburg: Ein Mann ist am Montagnachmittag auf einer Baustelle in der Hamburger Altstadt durch eine Decke gestürzt. Er fiel etwa drei bis vier Meter tief und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Gegen 15.06 Uhr passierte der Unfall auf einer Baustelle in der Ferdinandstraße. Wie die Polizei der MOPO mitteilte, sei der Mann nach dem Sturz noch ansprechbar gewesen.



Schlimmer Unfall in Hamburg: Mann schwer verletzt

Ersten Erkenntnissen zufolge habe er sich mehrere Brüche zugezogen: unter anderem an einer Hand und einem Bein. Er wurde in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert.



Ersten Informationen eines Fotoreporters vor Ort zufolge soll es sich um einen Arbeitsunfall gehandelt haben. Das konnte die Polizei bisher noch nicht bestätigen. Sollte dies der Fall sein, werde man Ermittlungen aufnehmen, erklärte die Polizei der MOPO. (abu)