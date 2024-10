Zollenspieker Fährhaus: Kleiner Junge läuft auf Straße und wird von Motorrad erfasst

Dramatischer Unfall in Kirchwerder: Am Sonntagnachmittag wurde ein Junge am Zollenspieker Hauptdeich von einem Motorrad erfasst. Der 7-Jährige wurde per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Ersten Erkenntnissen nach soll der Junge gegen 13 Uhr über die Straße auf Höhe des Fähranlegers gelaufen sein, wie ein Sprecher des Polizei-Lagediensts sagte. Allerdings sei der Junge losgelaufen, ohne vorher nach möglichem Verkehr zu schauen. Ein Motorradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste den Jungen.

Der 7-Jährige wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt per Rettungshubschrauber in ein Kinderkrankenhaus geflogen. Laut Feuerwehr, wurde auch der Motorradfahrer leicht verletzt. Die Straße war fast drei Stunden lang gesperrt. (mwi)