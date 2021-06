Unfall in Hamburg: Kind (9) von Auto angefahren – schwere Kopfverletzungen

Rahlstedt –

Schwerer Unfall in Hamburg: Am Dienstagnachmittag ist ein Kind (9) an der Straße Wildschwanbrook von einem Auto angefahren und schwer am Kopf verletzt worden. Es kam in ein Krankenhaus.

Laut Polizei war der Hyundaifahrer gegen 16 Uhr in Richtung Hellmesbergerweg unterwegs. In Höhe der Hausnummer 46 soll der neunjährige Junge mit seinem Fahrrad hinter einem geparkten Wohnmobil auf die Straße getreten sein – offenbar völlig unvermittelt. Der 35-Jährige Autofahrer erfasste das Kind.

Hamburg: Polizei ermittelt nach Unfall mit Kind (9)

„Der Junge erlitt eine schwere Kopfverletzung und musste stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden“, teilte Polizeisprecher Daniel Ritterskamp mit. Lebensgefahr bestehe nicht. „Die Ermittlungen laufen.“ (dg)