Unfall in Hamburg: Frau läuft auf Straße und wird von Transporter erfasst

Schwerer Unfall am Montagnachmittag in Hamburg: Eine Frau ist an der Cuxhavener Straße von einem Transporter erfasst und verletzt worden. Sie kam ins Krankenhaus.

Laut Polizei soll die Frau gegen 14.30 Uhr auf die Straße gelaufen sein – bei fließendem Verkehr. Ein Transporter-Fahrer konnte eine Kollision nicht mehr verhindern.

Hamburg: Frau läuft auf Straße, Transporter kann nicht mehr ausweichen

„Die Frau erlitt eine Verletzung am Fuß. Ein Rettungswagen wurde angefordert“, so eine Polizeisprecherin zur MOPO. Erkenntnisse von Reportern vor Ort, die besagen, dass die Geschädigte erheblich alkoholisiert gewesen sein soll, konnte die Polizei bisher nicht bestätigen.

Eine Stunde mussten Autofahrer an der „Cuxe“, wie die Cuxhavener Straße von Anwohnern nur genannt wird, mit Verkehrsbehinderungen leben: Eine Spur war für die Dauer des Einsatzes gesperrt, über die andere wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeführt. (dg)