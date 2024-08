Auf Hauptverkehrsstraße: Fahrer betrunken – Mercedes landet an Baum

Einsatz für Polizei und Rettungskräfte am Samstagabend: In Hamm rammte ein Auto erst einen Van und landete dann an einem Baum.

Zu dem Einsatz wurde die Polizei gegen 19.30 Uhr an die Eiffestraße gerufen. Der Fahrer eines schwarzen Mercedes hatte einen Van erfasst und war dann gegen eine Eiche am Straßenrand gefahren.

Fahrer soll mehr als zwei Promille gehabt haben

Laut Polizei war der Mann betrunken. Ein Reporter vor Ort berichtet, dass bei einem Alkoholtest mehr als zwei Promille angezeigt wurden.

In Krankenhaus musste keiner der Beteiligten gebracht werden. Für die Dauer des Einsatzes wurde ein Teil der Eiffestraße stadtauswärts gesperrt. (paul)