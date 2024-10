Schwerer Unfall in Hamburg: Bagger rammt Brücke und Auto

Ein Unfall in Horn hat am Montagmorgen für eine kurzzeitige Straßensperrung an der B5 gesorgt. Ein Bagger hatte zuerst eine Brücke gerammt und kurz darauf ein Auto. Verletzte gab es zum Glück nicht.

Wie ein Polizeisprecher mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 7.20 Uhr an der Horner Rampe. Der Fahrer eines tonnenschweren Baggers habe versucht, mit seinem Gefährt unter der Brücke der Bundesstraße 5 (Bergedorfer Straße) durchzufahren. Dabei rammte er mit seiner Schaufel Teile der Brücke.

Statiker untersucht gerammte Brücke

Kurz darauf krachte der Bagger dann noch mit einem Pkw zusammen. Dessen Fahrer blieb unverletzt. Die Polizei sperrte den Unfallbereich ab. Die Zu- und Abfahrten der B5 waren davon aber nicht betroffen. Ein hinzugezogener Statiker untersuchte den Schadensort, stellte aber keine schwerwiegenden Schäden fest.