Unfall in Hamburg: Autofahrer übersieht Kind auf Fahrrad

Bei einem Unfall in Tonndorf ist ein Kind am Mittwochabend schwer verletzt worden. Der Junge wurde auf seinem Fahrrad offenbar von einem Autofahrer übersehen und gerammt. Ein Rettungswagen brachte den Schüler in eine Klinik.

Der Unfall passierte laut Polizei gegen 18 Uhr im Einmündungsbereich Rahlaukamp Ecke Wilsonstraße. Hier war ein 9-Jähriger auf seinem Fahrrad unterwegs und wollte Ermittlungen zufolge die Wilsonstraße auf einem Fußgängerüberweg überqueren.

Hamburg: Kind auf Fußgängerüberweg angefahren

Ein Autofahrer (32), der zu diesem Zeitpunkt die Wilsonstraße in Richtung Tonndorfer Hauptstraße befuhr, soll den Jungen laut Polizei übersehen haben. Der Fahrer habe offenbar noch gebremst, dennoch sei das Kind von dem Auto erfasst worden. Die Besatzung eines angerückten Rettungswagens versorgte das Unfallopfer und transportierte es in eine Klinik.