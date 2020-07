Unfall in Hamburg: Auto überschlägt sich in Tempo-30-Zone – vor einer Kita

Lohbrügge -

Es grenzt an ein Wunder, dass hier nicht mehr Menschen verletzt wurden: In Lohbrügge hat sich am Montagmittag ein Auto in einer Tempo-30-Zone überschlagen. Der Wagen kam direkt vor einer Kita auf dem Dach zum Liegen. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot und dem Notarzt an.

Die Lohbrügger Kirchstraße ist eine beschauliche Seitenstraße und als 30er Zone eingerichtet worden. Gegen 11.35 Uhr hat es dort ordentlich gekracht und gescheppert: Ein VW Golf war ins Schleudern geraten und hatte sich dann überschlagen. Das Auto landete direkt vor einer Kita auf dem Dach.

Binnen weniger Minuten war ein Großaufgebot der Feuerwehr und ein Notarzt am Einsatzort. Der Fahrer wurde glücklicherweise nur leicht verletzt und in eine Klinik eingeliefert. Die Polizei ermittelt nun, wie es trotz der Geschwindigkeitsbegrenzung zu dem Unfall kommen konnte. Dabei überprüfen die Beamten dann auch, ob der Fahrer zu schnell unterwegs gewesen ist.