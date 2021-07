Unfall in Hamburg : Rentner kracht mit Auto gegen Wand – schwer verletzt

Harvestehude –

Schwerer Unfall in Hamburg: Am Sonntagnachmittag ist ein Rentner beim Einfahren in eine Tiefgarage in Harvestehude gegen eine Wand gekracht. Er wurde schwer verletzt.

Kurz vor 16 Uhr alarmierten Anwohner der Brahmsallee den Rettungsdienst. Ein Mann war beim Einfahren in eine Tiefgarage geradeaus über die abgestellten Fahrräder und dann gegen eine Wand gefahren. Die Nachbarn leisteten erste Hilfe, bis der Rettungsdienst eintraf.

Wie die Polizei bestätigte, brachten Rettungskräfte den Mann schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Mögliche Ursache für den Unfall könnte laut Polizeiangaben eine Vorerkrankung sein. Er sei vermutlich von der Bremse auf das Gas gerutscht. (lmr)