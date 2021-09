Unfall im Hamburger Hafen: Verrechnet! Tankschiff rammt Kattwykbrücke

Moorburg –

Schiffsunfall in Hamburg: Am Donnerstagabend ist ein Tankschiff gegen die Kattwykbrücke gefahren.

Der 52-jährige Kapitän des 80 Meter langen Motorschiffes hatte ersten Erkenntnissen nach die Durchfahrtshöhe falsch berechnet. Bei dem Unfall wurde das Steuerhaus zerstört.

Hamburg: Schiff fährt gegen Kattwykbrücke

Der Schiffsführer brachte sich während des Zusammenstoßes in Sicherheit und steuerte das Schiff im Anschluss an einen Anleger in der Nähe. Die zweiköpfige Besatzung und zwei weitere Fahrgäste blieben unverletzt. Das Tankschiff mit Rapsöl an Bord musste zunächst liegen bleiben.

Die Brücke selbst und ihre Stabilität wurde bis auf Kratzer und abgeriebene Farbe nicht beeinträchtigt. (mp)