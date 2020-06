Unfall durch waghalsiges Überholmannöver: Biker kracht in Auto und verletzt sich schwer

Bergstedt -

Dieser Unfall war vermeidbar. Durch ein leichtsinniges und vermeidbares Überholmanöver ist es am Mittwochabend zu einem schwerem Verkehrsunfall in Bergstedt gekommen. Dabei wurde ein Motorradfahrer schwer verletzt und musste in eine Klinik transportiert werden.

Wie die MOPO erfuhr, ereignete sich der Unfall gegen 19.35 Uhr an der Einmündung Bergstedter Chaussee/Ecke Lottbeker Weg. Wie die Polizei bestätigte, war hier eine 23-jährige Frau mit ihrem Ford Kuga unterwegs und musste an einer roten Ampel halten. Als die Ampel auf grün sprang und sie nach links abbiegen wollte, kam es zum Crash.

Hamburg: Biker bei Überholmanöver schwer verletzt

Ein Mann (24), der sich auf einem Motorrad hinter dem Ford befand, setzte zu einem waghalsigen Manöver an und versuchte, den Ford auf der linken Seite zu überholen. Mit fatalen Folgen – als er auf Höhe des Kugas war, setzte dieser zum Linksabbiegen an. Dadurch kracht der Biker in die Seite des Autos.

Der alarmierte Rettungsdienst versorgte das Unfallopfer. Danach wurde es in ein Krankenhaus transportiert. Der Verkehrsunfalldienst der Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.