Unfall beim Abbiegen: Junge (3) auf Kettcar von Auto erfasst – Klinik

Wohldorf-Ohlstedt –

An der Kreuzung Herrenhausallee/Ecke Schünenkoppel ist am Samstag ein Kind (3) von einem Auto angefahren worden. Der Junge verletzte sich am Knie.

Laut Polizei übersah der Mann (25) am Steuer des Peugeot beim Abbiegen den ihm entgegenkommenden Jungen auf einem Kettcar.

Hamburg: Junge (3) auf Kettcar von Auto erfasst – Klinik

„Das Kind wurde umgehend von seiner Mutter in ein Krankenhaus gebracht“, teilte ein Sprecher der Hamburger Polizei am Sonntag mit.

Der Verkehrsunfalldienst übernahm vor Ort die weiteren Ermittlungen. Das Kind musste die Nacht vorsorglich in der Klinik bleiben. (dg)