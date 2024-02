Hochschwangere Frau bei Abbiegeunfall auf Kieler Straße verletzt

In Altona-Nord ist es am Mittwochvormittag zu einem folgenschweren Verkehrsunfall gekommen. Die Ursache dafür soll ein missglücktes Abbiegemanöver gewesen sein. Zwei Menschen, darunter eine hochschwangere Frau, wurden dabei verletzt und kamen in eine Klinik.

Zu dem Unfall kam es gegen 11 Uhr an der Kieler Straße, kurz hinter der Stresemannstraße. Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein Opel-Fahrer auf die Kieler Straße abgebogen sein. Dabei übersah er offenbar einen Skoda, der in Richtung Eimsbüttel unterwegs war, und kollidierte mit diesem.

Zwei Personen verletzt in Klinik

Die hochschwangere Frau am Steuer des Skoda wurde dabei verletzt und kam in eine Klinik. Ebenso der Opel-Fahrer. Die Kieler Straße war für die Dauer der Rettungsarbeiten voll und später für die Unfallaufnahme teilweise gesperrt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.