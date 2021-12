Unfall beim Abbiegen: eine Verletzte und hoher Sachschaden

Bei einem Unfall in Hamburg-Wilstorf wurde am Mittwochnachmittag eine Autofahrerin verletzt. Die Frau übersah beim Abbiegen einen BMW und krachte mit ihrem Auto hinein. Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass der Wagen der Unfallfahrerin ein geparktes Auto auf den Bürgersteig schob.

Der Unfall ereignete sich um 15.45 Uhr auf der Winsener Straße. Hier war eine Frau in ihrem Auto unterwegs. In Höhe der Hausnummer 64 wollte sie dann ersten Angaben zufolge wenden, übersah dabei einen entgegenkommenden BMW und kracht frontal in diesen hinein.

Notarzt versorgt Unfallopfer

Die Wucht des Aufpralls war so enorm, dass ein am Straßenrand geparkter Wagen auf den Bürgersteig geschoben wurde. Zum Glück gingen in diesen Moment keine Passanten dort vorbei. Die Unfallfahrerin wurde verletzt. Sie wurde von einem Notarzt versorgt und kam dann in eine Klinik. Lebensgefahr besteht aber nicht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.