Tragischer Gas-Unfall bei Aurubis: Zweiter Arbeiter gestorben

Nach dem Gas-Unfall bei Kupferproduzenten- und recycler Aurubis (Veddel) ist in der Nacht zu Freitag auch ein zweiter Arbeiter (24) seinen Verletzungen erlegen. Das bestätigte die Polizei.

Der 24-Jährige ist somit das zweite Todesopfer, nachdem bereits am Donnerstagmorgen sein 49 Jahre alter Kollege starb. Wenige Stunden zuvor war es bei Instandshaltungsarbeiten an einer Stickstoffleitung zum Unfall gekommen – die Hintergründe sind laut Aurubis noch unklar. „Wir arbeiten an der Aufklärung“, sagte ein Unternehmenssprecher.

Dritter Arbeiter in „hochkritischem Zustand“

Laut Polizei schwebt der dritte Verletzte, ein 53-Jähriger, weiter in Lebensgefahr: Sein Zustand sei hochkritisch, so ein Sprecher. Er war, wie seine mittlerweile verstorbenen Kollegen, bewusstlos aus dem Werk getragen worden.

Weitere Aurubis-Mitarbeiter sowie Angehörige waren am Unfalltag von Seelsorgern betreut worden. Roland Harings, der Vorstandsvorsitzende der Aurubis AG, zeigte sich tief betroffen: „Unser tiefempfundenes Mitgefühl gilt in diesen Stunden den Verunglückten sowie deren Angehörigen und den weiteren Betroffenen.“ (dg)