Unfall auf Hamburger Verkehrsader: Fahrer eingeklemmt – langer Stau

Schwerer Crash in Altona! Am Samstagabend kollidieren zwei Autos – zwei Menschen werden verletzt, einer wird dabei in seinem Wrack eingeklemmt. Feuerwehr und Polizei rücken mit einem Großaufgebot aus, sperren die Verkehrsader. Das hat Folgen.

Zum heftigen Zusammenstoß kam es gegen 20 Uhr auf der Holstenstraße, wie ein Polizeisprecher auf MOPO-Nachfrage bestätigte. Noch sei der Unfallhergang ungeklärt, hieß es am Abend, fest steht bisher: Ein BMW war dort einem Kia in die Seite gekracht – laut Angaben eines Reportes vor Ort soll ein waghalsiges Wendemanöver dem Unfall vorausgegangen sein.

Unfall in Altona: Zwei Verletzte – Mann muss aus Wrack befreit werden

Der Kia-Fahrer wurde durch die Wucht des Aufpralls in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Dabei mussten die Retter unter anderem die B-Säule mit einer Akkuschere heraustrennen. Nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst kam der Mann „mittelschwer verletzt“ mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus, sagte ein Feuerwehr-Sprecher am Abend. Der BMW-Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde ebenfalls durch den Rettungsdienst versorgt.

Insgesamt waren 26 Einsatzkräfte der Feuerwehr Hamburg im Einsatz. Die Holstenstraße wurde für die Zeit der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten gesperrt – das sorgte für einen langen Rückstau auf der stark frequentierten Verkehrsachse zwischen City und Hamburger Nordwesten. Reporter-Angaben zufolge sollen sich während der Rettungsarbeiten zahlreiche Gaffer versammelt haben. (idv)