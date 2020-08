Unfall auf Hamburger Autobahn: Auto fährt auf Stauende – und geht in Flammen auf

Stillhorn -

Dramatischer Unfall auf der A1 Höhe Stillhorn. Dort ist am Samstagabend ein Auto auf ein Stauende in Richtung Süden aufgefahren. Der Wagen ging in Flammen auf. Ein Feuerwehrmann in zivil unternahm erste Löschversuche. Zum Glück gab es nur eine Leichtverletzte.

Es ist 16.45 Uhr, auf der A1 Höhe Stillhorn herrscht wegen diverser Baustellen Stau. Dann das Drama: Ein mit drei Personen besetzter Kleinwagen übersieht offenbar das Stauende und kracht in das Heck des letzten Fahrzeug. Danach geht der Kleinwagen in Flammen auf.

Ein Retter der Berufsfeuerwehr Hamburg, der ebenfalls im Stau stand, zögert nicht lange. Sofort greift er einen Feuerlöscher und rennt zur Unglücksstelle. Dort erkundigt er sich nach Verletzten und unternimmt dann erste Löschversuche. Andere Autofahrer wählen den Notruf und alarmieren die Feuerwehr.

Als die Retter am Einsatzort eintreffen, steht der komplette Wagen in Flammen, doch den Brand haben die Retter schnell unter Kontrolle. „Man kann von Glück reden, dass hier nur eine Person leicht verletzt wurde“ – sagte ein Feuerwehrmann zur MOPO. Bei der Verletzten soll es sich um eine 75-jährige Frau handeln.

Die Autobahn war für die Dauer des Rettungseinsatz voll gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.