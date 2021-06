Unfall auf der Elbe: Motorboot sorgt für Großeinsatz im Hamburger Hafen

Altona-Altstadt –

Ein Motorboot mit zwei Personen an Bord hat am Pfingstmontag für einen Großeinsatz am Hamburger Hafen gesorgt: Das Boot ist auf Höhe des Anlegers Dockland im Stadtteil Altona-Altstadt auf Land gelaufen.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden gegen 12.20 Uhr alarmiert, wobei zunächst auch eine hilflose Person im Wasser gemeldet worden ist. Die Feuerwehr machte sich mit mehreren Booten und in Begleitung der DLRG und der Polizei auf den Weg zur Einsatzstelle.

Großeinsatz im Hamburger Hafen: Motorboot-Unfall am Dockland

Vor Ort gab es schnelle Entwarnung: Das gemietete Sportboot ist lediglich auf den Leitdamm aus Steinen am Dockland aufgefahren. Keine der beiden Personen soll sich nach Angaben der Polizei im Wasser befunden haben, beide seien unverletzt geblieben. Zeitgleich hatte die Wasserschutzpolizei in Höhe Övelgönne einen Schwimmer aus dem Wasser gezogen – dabei handelte es sich vermutlich um die Person im Wasser, die zuvor gemeldet worden war. Für die Suche war kurzzeitig auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Mit Unterstützung der Einsatzkräfte der DLRG und der Polizei konnte das Boot von der Feuerwehr zurück in die Elbe gezogen werden. Das Motorboot soll nach Angaben eines Feuerwehrsprechers nicht mehr betriebstauglich sein. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist bisher noch unklar. (mhö)