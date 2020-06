Unfall auf der A7 in Hamburg: Karambolage mit mehreren Fahrzeugen – fünf Kilometer Stau

Stellingen -

Nach einem Unfall auf der A7 mit mehreren beteiligten Fahrzeugen kam der Verkehr am Mittwochmittag zeitweise zum Erliegen. Laut Verkehrsleitzentrale staute es sich in der Spitze auf mehr als fünf Kilometern.

Kurz vor dem Stellinger Tunnel in südlicher Richtung krachte es: Am Unfall beteiligt waren ein Laster, ein BMW-Kombi und ein Kleinwagen. Sie standen teilweise quer zur Straße, andere Verkehrsteilnehmer fuhren rechts an der Unfallstelle vorbei.

Hamburg: Laster-Unfall zur Mittagszeit – Stau auf der A7

Wie genau es zu dem Unfall kam und wie viele Menschen dabei verletzt wurden, ist noch unklar. Um kurz nach 12 Uhr, rund eine Stunde nach dem Vorfall, rollte der Verkehr auf der A7 wieder annähernd normal.