Vollsperrung nach A1-Unfall: Hubschrauber landet auf Autobahn

Bei einem Unfall auf der A1 in Höhe des Moorfleeter Tunnels sind am Sonntag zwei Männer verletzt worden. Einer kam per Hubschrauber ins Krankenhaus, der andere mit einem Rettungswagen. Die A1 war voll gesperrt.

Um kurz nach 12 Uhr sei es zu dem Auffahrunfall gekommen, wie eine Sprecherin der Hamburger Polizei bestätigt. Geprüft wird nach MOPO-Informationen, ob beim Auffahrenden möglicherweise eine Erkrankung vorlag.

Unfall auf der A1 in Hamburg: Zwei Männer verletzt

Die Autobahn war zunächst für die Landung des Helikopters, später für Drohnenaufnahmen voll gesperrt. Der Verkehr stockte in der Spitze aber „nur“ auf zwei Kilometern, wie die Verkehrsleitzentrale mitteilte. Gegen 14 Uhr rollte alles wieder auf der A1.

Der Verkehrsunfalldienst hat die Arbeiten in dem Fall aufgenommen. (dg)