Unfall an Zebrastreifen in Hamburg: Motorrad steckt in Auto fest

Schlimme Bilder aus Jenfeld: Am Freitagabend fährt ein Auto auf ein Motorrad auf – direkt an einem Zebrastreifen. Das Bike bleibt dabei in der Motorhaube stecken.

Vieles ist noch unklar, ein Sprecher des Polizei-Lagedienstes bestätigte auf MOPO-Nachfrage lediglich, dass es gegen 18.20 Uhr zu einem Auffahrunfall auf der Charlottenburger Straße auf Höhe des Spandauer Wegs gekommen war.

Unfall an Zebrastreifen: Auto fährt auf Motorrad auf – Biker verletzt

Auf Bilder ist zu sehen, wie der VW Golf an einem Zebrastreifen die rote Honda-Maschine von hinten rammte und einige Meter vor sich her schob. Bis zum Schluss kippte das Bike nicht um, blieb in der Motorhaube stecken.

Rettungssanitäter kümmerten sich um den verletzten Biker, der war laut Polizei ansprechbar und kam ins Krankenhaus. Auch ein Notarzt war im Einsatz. Die Straße war bis 19 Uhr voll gesperrt. Näheres war zunächst nicht bekannt. (idv)