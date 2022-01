Unfall an Kreuzung: Panda kracht in SUV – ein Verletzter

Schwerer Unfall an einer Kreuzung in Wandsbek: Am Dienstagabend ist dort ein Fiat Panda in einen VW Tiguan gekracht. Eine Person wurde dabei verletzt. Der SUV soll bei Rot gefahren sein.

Zum Zusammenstoß kam es gegen 19.20 Uhr am Friedrich-Ebert-Damm Ecke Am Stadtrand. Der Fahrer des Fiat-Kleinwagens befuhr den Friedrich-Ebert-Damm stadtauswärts, als er in den von rechts kommenden VW fuhr.

Kreuzungsunfall in Wandsbek: SUV soll bei Rot gefahren sein

Nach ersten Angaben wird vermutet, dass der Tiguan-Fahrer die Kreuzung bei Rot überqueren wollte. Ein Insasse im Fiat wurde leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Der VW-Fahrer blieb unverletzt.

Die Front des Fiats wurde erheblich beschädigt, mehrere Teile wurden durch die Wucht des Aufpralls über die Fahrbahn verteilt. Der Verkehrsunfalldienst hat die Unfallaufnahme übernommen. Zwei Fahrspuren wurden hierfür stadtauswärts gesperrt.

Über die Schadenshöhe konnten noch keine Angaben gemacht werden. Die weiteren Ermittlungen dauern derzeit an. (roeer/idv)