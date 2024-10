Unfall an der A1: Zwei voll besetzte Pkw kollidieren – Kinder verletzt

Schwerer Verkehrsunfall am Mittwochmittag auf der Auffahrt zur A1 in Billstedt. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot an Rettungskräften und dem Rettungshubschrauber im Einsatz. Zunächst war eine hohe Anzahl von Verletzten befürchtet worden.

Laut Feuerwehr seien die Rettungskräfte gegen 12.25 Uhr zu dem Einsatzort gerufen worden. Zunächst hieß es, dass es einen schweren Unfall auf der A1 zwischen Billstedt und Öjendorf gegeben hätte. Tatsächlich lag der Unfallort aber an der Glinder Straße an der Auffahrt zur A1.

Feuerwehr mit 30 Rettern im Einsatz

Dort waren aus bislang ungeklärter Ursache zwei offenbar vollbesetzte Autos miteinander kollidiert. Aufgrund einer befürchtet hohen Anzahl an Verletzten rückte ein Großaufgebot an Rettungskräften an. Ein Notarzt wurde mit dem Rettungshubschrauber eingeflogen. Rund 30 Einsatzkräfte waren vor Ort.

Ein Erwachsener und zwei Kinder kamen in die Klinik. RUEGA Ein Erwachsener und zwei Kinder kamen in die Klinik.

Ersten Angaben der Feuerwehr zufolge waren drei Erwachsene und sechs Kinder betroffen – zum Glück mussten nur ein Mann und zwei Kinder mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, ermittelt nun die Polizei.