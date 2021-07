Unfall an den Elbbrücken: Zeuge meldet Straßenrennen – SUV-Fahrer verliert Kontrolle

Rothenburgsort –

Schwerer Unfall am Donnerstagabend in Hamburg: Ein Mercedes-SUV ist kurz hinter den Elbbrücken in die Leitplanke gekracht. Laut Zeugenaussagen soll sich der Fahrer davor einen wilden Straßenrennen mit einem weiteren Wagen geliefert haben.

Dies bestätigte der Lagedienst der Polizei auf MOPO-Nachfrage. Demnach habe ein Anrufer gegen 19.30 Uhr den Unfall auf der B75 gemeldet.

Unfall an Hamburger Elbbrücken: SUV kracht in Leitplanke

Die Autos seien mit überhöhter Geschwindigkeit stadteinwärts unterwegs gewesen sein, als der Mercedes von der Fahrbahn abkam und in die Leitplanke fuhr. Durch den Aufprall wurde der Wagen schwer beschädigt. Die Feuerwehr musste anrücken, um mit einem Trennschleifer ein Teil der zerstörten Leitplanke abzutrennen.

Verletzt wurden nach ersten Informationen niemand. Von einem zweiten Wagen fehlte jede Spur. Der Vekehrsunfalldienst hat die Ermittlungen übernommen. Weitere Hintergründe waren zunächst unklar. (mp)