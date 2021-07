Unfall am U-Bahnhof: 45-Jähriger von Bus erfasst und verletzt – Spuren gesperrt

Am Donnerstagnachmittag ist eine Person von einem Bus der Linie 5 in Höhe des U-Bahnhofs Hoheluftbrücke in Hamburg erfasst worden. Der verletzte Fußgänger (45) wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Busspuren wurden vorübergehend gesperrt.

Wie der Lagedienst der Polizei auf Nachfrage bestätigte, ereignete sich der Unfall gegen 15.20 Uhr. Nach ersten Informationen wollte der 45-Jährige die Straße Grindelberg überqueren und soll bei Rot über die Ampel gegangen sein, als er vom Bus erfasst wurde.

Der Mann wurde zunächst durch einen Notarzt versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht nicht.

Person von Bus erfasst: Fahrerin erlitt einen Schock

Die Busfahrerin hatte nach Angaben der Hochbahn einen Schock erlitten und sei nach dem Unfall nicht mehr in der Lage gewesen, zu fahren. Die Busspuren an der Hoheluftbrücke mussten vorübergehend in beide Richtungen gesperrt werden. Der Busverkehr wurde über die Autospuren umgeleitet. (alu)