Motorradfahrer stirbt bei Unfall am Hamburger Flughafen

Bei einem Unfall in Fuhlsbüttel ist am Samstagabend ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Der Mann war mit seiner Maschine von der Straße abgekommen und gegen eine Mittelleitplanke gerast.

Der Unfall passierte laut Polizei gegen 20.15 Uhr auf der Zeppelinstraße. Hier sei der Motorradfahrer (59) auf seiner Ducati stadteinwärts unterwegs gewesen. Kurz vor dem Airport soll er laut Polizei versucht haben, ein vor ihm fahrenden Pkw auszuweichen. Mit schrecklichen Folgen.

Biker (59) verliert Kontrolle und rast in Mittelleitplanke – tot

Bei dem Manöver kam die schwere Maschine ins Schlingern. Das Krad krachte samt Fahrer in eine Mittelleitplanke. Hierbei zog sich der 59-Jährige so schwere Verletzungen zu, dass er auf der Stelle tot war. Die Zeppelinstraße war in Richtung Fuhlsbüttel voll gesperrt und wurde erst gegen Mitternacht wieder freigegeben.