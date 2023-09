Unfall am Fischmarkt: Senior kracht mit Auto in Hauseingang

Einsatz für die Feuerwehr am Samstagmittag in Altona-Altstadt. Ein Senior hatte offenbar die Kontrolle über seinen Wagen verloren und war in den Eingang eines Bürohauses gerast. Er musste aus seinem Wagen befreit werden.

Zum dem Unglück kam es laut Polizei gegen 11.30 Uhr auf der Großen Elbstraße. Ersten Angaben zufolge sei der Fahrer (80) mit seinem Citroen von einem Parkplatz vor einem dortigen Bürogebäude losgefahren. Laut Zeugen sei das Auto nach vorn geschossen und in den gläsernen Eingangsbereich gerast.

Senior nach Unfall in Klinik

Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an. Die Retter befreiten den Senior, der im Pkw eingeschlossen war. Danach kam er vorsichtshalber in eine Klinik um mögliche, innere Verletzungen ausschließen zu können. Am Auto und am Gebäude entstand Sachschaden. Die Polizei ermittelt die Unglücksursache.