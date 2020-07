Unfälle mit Verletzten in Hamburg: Kind (3) von Auto erfasst, Radfahrerin stürzt schwer

Bei drei Unfällen in Hamburg sind am Samstag mehrere Menschen verletzt worden. Darunter ist in einem Fall ein dreijähriger Junge.



Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, lief das Kind offenbar ohne auf den Verkehr zu achten in Barmbek zwischen geparkten Autos vom Gehweg auf die Straße. Der Junge wurde von einem Auto erfasst und am Kopf verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Ebenfalls am Kopf verletzt wurde eine 32 Jahre alte Radfahrerin, die von ihrem Fahrrad stürzte. Nach Angaben der Polizei hatte eine Autofahrerin plötzlich die Tür ihres geparkten Autos geöffnet, woraufhin es zur Kollision kam. Die Frau musste in eine Klinik gebracht werden.



In beiden Fällen bestehe keine Lebensgefahr, teilte die Polizei mit.

In Eidelstedt soll ein 78-Jähriger mit seinem Auto bei Rot gefahren und in Folge mit einem Wohnmobil zusammengestoßen sein. Seine 79 Jahre alte Beifahrerin wurde dabei so schwer verletzt, dass sie in ein Krankenhaus gebracht werden musste. (dpa/dg)