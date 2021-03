Unfälle in Hamburg: Unvermittelt auf die Straße gelaufen – Kinder verletzt

Harburg/Bramfeld -

In Harburg ist es am Dienstagmorgen zu einem tragischen Unfall gekommen: Ein Junge wurde von einem Linienbus erfasst. Er kam in eine Klinik. Nicht der einzige Unfall dieser Art. Bereits am Montagnachmittag kam es zu einem ähnlichen Vorfall.

Gegen 10.15 Uhr war ein 13-jähriger Junge am Harburger Ring unvermittelt über die Straße gelaufen. Der Fahrer eines Linienbusses hatte keine Chance. Trotz eingeleiteter Notbremsung wurde das Kind von dem Fahrzeug erfasst. Es kam verletzt in eine Klinik.

Bereits am Montagnachmittag hatte sich ein ähnlicher Unfall in Bramfeld ereignet. Wie die Polizei mitteilte, lief hier ein Junge (13) unvermittelt über den Petzolddamm, um einen Bus zu erreichen – direkt vor das Auto einer 56-Jährigen. Das Kind prallte auf die Motorhaube und wurde auf den Asphalt geschleudert. Es kam mit dem Rettungswagen in eine Klinik.