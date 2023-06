Unbekannte werfen Steine auf Autos: A7 in Hamburg zeitweise gesperrt

Am frühen Montagmorgen fliegen in Hamburg-Bahrenfeld Steine von einer Brücke auf die A7. Anschließend gelingt den Tätern unerkannt die Flucht. Der Polizei fehlen entscheidene Hinweise – und wendet sich nun an die Bevölkerung.

Nach Angaben der Ermittler waren ein BMW und ein Ford Transporter in nördlicher Richtung unterwegs, als plötzlich mehrere Steine die Frontscheiben der Fahrzeuge trafen. Der Angriff ereignete sich zwischen der Lutherhöhe und dem Kielkamp. Die Fahrzeuginsassen wurden den Angaben zufolge nicht verletzt – sie wählten den Notruf und verständigten die Polizei.

Die Autobahn musste teilweise gesperrt werden

Bei der sofort eingeleiteten Fahndung stellten die Beamten auf der Autobahnüberführung, von der die Steine geworfen wurden, mehrere augenscheinlich bereitgelegte Steine und weitere Beweismittel sicher. Für die Ermittlungsarbeiten musste die A7 auf dem Abschnitt für eine Stunde teilweise gesperrt werden. Tatverdächtige konnten bisher jedoch nicht identifiziert werden.

Die Polizei bittet deshalb um Zeugenhinweise: Die mutmaßlichen Täter wurden von den Fahrern als dunkel bekleidete Personen beschrieben. Gegen Sie wird nun wegen des Verdachts auf gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr ermittelt. (mp/dpa)