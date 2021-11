Großeinsatz für die Rettungskräfte am Mittwochmorgen in einer Gesamtschule in Horn. Drei Schülern wurde unwohl, einer von ihnen war nur noch bedingt ansprechbar. Der Grund: Das Trio soll eine verbotene Substanz geschluckt haben.

Gegen 9.15 Uhr ging ein Notruf in der Einsatzzentrale der Feuerwehr ein. Das Schulpersonal meldete drei Schüler in einem schlechten Allgemeinzustand – diese würden über Schwindelgefühle klagen.

Sofort rückten drei Rettungswagen und ein Notarzt zur Stadtteilschule in der Snitgerreihe an. Auch die Polizei war im Einsatz.

Polizei ermittelt wegen Drogenmissbrauch

Die Schüler sollen vermutlich eine verbotene Substanz eingenommen haben, teilte ein Polizeisprecher mit. Um was genau es sich dabei handelt, ist Gegenstand laufender Ermittlungen.

Ein 16-Jähriger kam mit einem Rettungswagen in die Klinik. Zwei weitere Schüler wurden an die Erziehungsberechtigten übergeben.